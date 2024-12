Roma, panico in metro: incendio vicino Villa Borghese causa fumo, intossicato 16enne

MeteoWeb

Panico nella metropolitana nel cuore di Roma. L’incendio di un capanno esterno contenente attrezzature a servizio dei lavori per la metropolitana nei pressi della stazione in piazzale Flaminio, all’ingresso di Villa Borghese, ha causato un denso fumo. Il fumo ha intasato le gallerie dove transitavano i passeggeri, facendo scattare l’allarme antincendio. Di conseguenza sono state evacuate tutte le persone all’interno delle stazioni. Sul posto le squadre dei i vigili del fuoco, insieme alle forze dell’ordine. Subito sono stati effettuati i controlli dovuti da parte degli operatori dei vigili del fuoco e quindi chiusi gli accessi.

Erano le 18,40 circa quando la sala operativa del comando di Roma ha inviato alle squadre 1\A della Centrale il carro Autoprotettori TA/6 con l’autobotte di Ostiense AB/7 in piazzale Flaminio. Il rogo in questo momento è sotto controllo. Collabora per la verifica anche il personale della metro. Attualmente non è stato individuato nessun incendio all’interno della metropolitana, ma continua a persistere il fumo all’interno. Un ragazzo di 16 anni è rimasto intossicato e trasportato in ospedale in codice rosso. Al momento non risulta nessun altro ferito ma è stata tanta la paura da parte delle persone che si trovavano nella metro.

La nota di Acea

L’Acea, fa sapere, che nessuna struttura dell’azienda è interessata nell’incendio divampato nel tardo pomeriggio in piazzale Flaminio e che ha determinato la chiusura di due stazioni della metropolitana di Roma (oltre a Flaminio, Spagna) per il denso fumo. Le squadre operative di Acea sono sul posto per le verifiche.

