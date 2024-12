Incidente aereo in Corea, gli esperti puntano il dito contro il muro di cemento

MeteoWeb

Gli analisti dell’aviazione stanno valutando diversi fattori che potrebbero aver contribuito all’incidente aereo mortale verificatosi in Corea del Sud, tra cui una struttura di cemento vicino alla pista, contro la quale l’aereo di linea si è schiantato, esplodendo e uccidendo 179 delle 181 persone a bordo, ha riferito oggi il New York Times. La maggior parte degli aeroporti non dispone di strutture simili così vicine alle piste, dicono gli esperti. Quando le hanno, sono generalmente realizzate con materiali più morbidi, progettati per rompersi o assorbire l’impatto, con un danno minimo per un aereo che esce di pista.

“I dettagli sulla causa dell’incidente avvenuto domenica del volo Jeju Air 7C2216, il peggiore mai avvenuto sul suolo sudcoreano, probabilmente rimarranno poco chiari fino a quando gli investigatori non pubblicheranno i loro risultati preliminari, attesi per il mese prossimo”, si legge nel rapporto. Gli esperti mettono in guardia dal trarre conclusioni anche sul possibile ruolo delle infrastrutture aeroportuali, fino al completamento dei rilievi.

Ma nei prossimi giorni “gli investigatori esamineranno quel muro“, ha affermato Hassan Shahidi, Presidente della Flight Safety Foundation, un’organizzazione no-profit che fornisce indicazioni sulla sicurezza all’industria aeronautica.

