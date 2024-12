Incidente aereo Kazakistan, il comunicato di Azerbaijan Airlines: dall’ultima ispezione al comandante

MeteoWeb

L’Embraer 190 operato dalla compagnia aerea Azal, precipitato nei pressi di Aktau in Kazakistan, aveva superato l’ultimo controllo lo scorso ottobre. Lo ha dichiarato la compagnia Azerbaigian Airlines Cjsc. “L’ultima volta che l’aereo ha superato un’ispezione tecnica completa è stato il 18 ottobre 2024. L’aereo ha volato 671 ore dall’ultimo controllo”, ha affermato la compagnia aerea. L’aereo è stato commissionato nel 2013. Da allora ha effettuato 9.949 atterraggi e un totale di 15.257,22 ore di volo, ha precisato la stessa fonte. “Il comandante Igor Kshnyakin aveva una vasta esperienza, poiché ha volato per oltre 15.000 ore, di cui quasi 11.200 come capitano”, ha aggiunto l’Azerbaijan Airlines Cjsc. Il canale Baza Telegram ha riferito che l’Embraer 190, precipitato, stava volando da oltre 50 minuti con i sistemi di controllo in avaria. In precedenza si sapeva che la parte anteriore dell’aereo era crollata e aveva preso fuoco, ma la sezione di coda era rimasta intatta.

