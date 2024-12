Incidente aereo Kazakistan, il messaggio di cordoglio del presidente egiziano Abdel Fattah El-Sisi

MeteoWeb

Il presidente egiziano Abdel Fattah El-Sisi ha inviato un messaggio di condoglianze al presidente dell’Azerbaigian, Ilham Aliyev dopo l’incidente aereo in Kazakistan in cui sono morte 39 persone. Lo afferma la presidenza egiziana in una nota. “Il Presidente El-Sisi ha espresso le sue più sentite condoglianze alla leadership e al popolo dell’Azerbaigian in seguito al tragico incidente aereo di un aereo passeggeri della Azerbaijan Airlines. Il presidente – aggiunge la nota – ha pregato Allah l’Onnipotente di concedere la Sua misericordia alle vittime e di donare pazienza e conforto alle loro famiglie, augurando una pronta guarigione ai feriti”.

