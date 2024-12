Incidente aereo in Kazakistan: inviate in Brasile le scatole nere

MeteoWeb

Il governo kazako ha deciso di inviare in Brasile le scatole nere dell’Embraer 190 di fabbricazione brasiliana della Azerbaijan Airlines che si è schiantato il giorno di Natale causando 38 morti e 29 feriti. Il Ministero dei Trasporti del Kazakistan ha riferito che la commissione istituita per indagare sull’accaduto è partita con le scatole nere per il Brasile, dove saranno analizzate dal Centro per le indagini sugli incidenti aerei (Cenipa). Le autorità kazake hanno spiegato che la decisione è stata presa dopo aver preso in considerazione le raccomandazioni dell’Organizzazione internazionale dell’aviazione civile (Icao) e quelle delle agenzie di aviazione di Azerbaigian e Russia.

Il governo kazako ha anche ricordato che, in base agli standard dell’Icao, lo Stato che conduce le indagini assicura la lettura dei registratori di volo e decide il Paese in cui decodificare le scatole nere.

