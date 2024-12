Grave incidente aereo, la nota del Cremlino e la decisione del Kazakistan

MeteoWeb

“Una inchiesta è al momento in corso. E’ necessario aspettare la fine di questo lavoro”, ha dichiarato il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov rifiutandosi di parlare delle possibili cause della tragedia aerea in Kazakhistan che alcuni attribuiscono a proiettili della difesa anti missile russa che avrebbe scambiato l’aereo per un drone ucraino. “Sarebbe sbagliato costruire ipotesi di qualsiasi tipo prima che la commissione inquirente presenti le sue conclusioni. Nessuno deve farlo”. Un aereo commerciale della Azerbaijan Airlines si è schiantato ieri vicino alla città kazaka di Aktau, mentre cercava di effettuare un atterraggio di emergenza, dopo essere decollato da Baku, diretto a Grozny. A bordo dell’aereo c’erano 67 persone (secondo Azerbaijian Airlines) 29 delle quali sono sopravvissute.

Le autorità russe avevano ipotizzato ce fra le cause potesse esserci una collisione con uno stormo di uccelli. Le autorità aeroportuali di Grozny hanno spiegato che l’aereo era stato deviato a causa della fitta nebbia. Il Presidente dell’Azerbaigian, Ilham Aliyev, che si trovava in Russia per partecipare alla riunione informale dei leader della Comunità degli Stati indipendenti, è tornato a Baku in anticipo.

Incidente Aktau, Kazakistan dispone controlli non programmati

Il Kazakistan effettuerà un controllo non programmato degli aeroporti e degli aerei a seguito dell’incidente aereo avvenuto vicino alla città di Aktau. Lo ha dichiarato il primo ministro del Paese, Olzhas Bektenov. “Questo triste evento suggerisce che dobbiamo adottare alcune misure per la sicurezza dei voli. Innanzitutto, è necessario effettuare un audit non programmato e un controllo speciale delle condizioni tecniche degli aeroporti e degli aerei”, ha dichiarato Bektenov, citato dall’ufficio stampa del governo. Ha inoltre sottolineato la necessità di verificare le qualifiche e le competenze degli equipaggi degli aerei delle compagnie aeree kazake. Secondo il primo ministro, le autorità kazake intendono migliorare il meccanismo delle operazioni di soccorso per rispondere rapidamente agli incidenti aerei. “Dobbiamo trarre le giuste conclusioni da questa situazione ed elaborazioni specifiche per evitare che si ripeta in futuro”, ha aggiunto Bektenov.

