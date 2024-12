Al via l’Inverno con il Solstizio, da oggi la luce ricomincia a vincere sulle tenebre

MeteoWeb

Oggi, 21 dicembre 2024, alle ore 10:20 (ora italiana), si verifica il solstizio d’inverno, segnando ufficialmente l’inizio della stagione più fredda nell’emisfero settentrionale. Questo evento astronomico rappresenta il momento in cui il Sole raggiunge il punto più basso nel cielo a mezzogiorno, dando vita al giorno più corto e alla notte più lunga dell’anno.

Un evento astronomico che segna il cambiamento

Con il solstizio d’inverno, l’emisfero settentrionale entra ufficialmente nella stagione più fredda dell’anno. Questo fenomeno astronomico, che si verifica ogni anno tra il 20 e il 23 dicembre, rappresenta il momento in cui il Sole raggiunge il punto più basso nel cielo a mezzogiorno. In questo giorno, la durata della notte è massima e quella del giorno minima, rendendolo il più “corto” dell’anno.

Il termine “solstizio” deriva dal latino “solstitium“, che significa “Sole fermo“. Infatti, per alcuni giorni attorno al solstizio, il percorso del Sole nel cielo sembra rimanere invariato prima di iniziare lentamente a risalire, simbolizzando il ritorno della luce.

La luce torna a vincere sulle tenebre

Dopo il solstizio d’inverno, l’inclinazione dell’asse terrestre rispetto al Sole inizia a cambiare, facendo sì che le giornate si allunghino gradualmente. Questo aumento di luce ha un significato simbolico e culturale profondo in molte tradizioni, rappresentando la rinascita e la speranza.

In termini scientifici, il solstizio è causato dall’inclinazione dell’asse terrestre di circa 23,5 gradi rispetto al piano dell’orbita terrestre. Questo è anche il motivo per cui l’emisfero settentrionale riceve meno luce solare diretta durante l’inverno. A partire da oggi, però, l’angolo dell’illuminazione solare inizierà a favorire nuovamente l’emisfero Nord, portando a giornate progressivamente più lunghe fino al solstizio d’estate, a giugno.

L’importanza culturale e storica del solstizio d’inverno

Il solstizio d’inverno è stato celebrato per millenni da culture di tutto il mondo. Nell’antica Roma, si festeggiavano i Saturnalia, festa dedicata al dio Saturno, caratterizzata da banchetti e scambi di doni. I popoli nordici celebravano Yule, una festività che onorava il ritorno della luce con falò e rituali simbolici.

Anche oggi, il solstizio continua a essere un momento significativo. Molti si riuniscono in luoghi come Stonehenge, dove il posizionamento delle pietre sembra allineato con i movimenti solari, per osservare l’alba del giorno più corto dell’anno.

Solstizio d’inverno, un’occasione per riflettere

Il solstizio d’inverno è più di un evento astronomico: è un invito a riflettere sul ciclo naturale della vita e sul significato della luce. Mentre le giornate iniziano ad allungarsi, possiamo considerare questo periodo come un’opportunità per pianificare il futuro, lasciandoci alle spalle il buio e guardando avanti con speranza e determinazione. Con il ritorno della luce, l’inverno ci ricorda che ogni fase di oscurità è seguita da una rinascita.

