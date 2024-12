Italiani attaccati da uno squalo, dettagli da brividi: il gesto di Peppino Fappani

MeteoWeb

C’era anche la moglie di Peppino Fappani, cremonese, a Marsa Alam dove due turisti italiani sono stati aggrediti da uno squalo e uno è morto. La donna ha assistito all’attacco dello squalo dalla banchina. “Di Gioia stava facendo snorkeling quando, improvvisamente, è stato attaccato dallo squalo. Peppino – ha raccontato la coniuge del cremonese alla cugina, raggiunta telefonicamente – si è gettato in acqua cercando di spaventare lo squalo per permettere all’amico di liberarsi”. Ma non c’è stato nulla da fare e anche il soncinese è stato azzannato.

Fortunatamente, nonostante le ferite importanti alle braccia e alle gambe, non è in pericolo di vita e già in serata è stato sottoposto ad un intervento chirurgico. “Seguiamo la vicenda con grande attenzione e ci auguriamo che possa fare ritorno a casa il prima possibile”, ha commentato il sindaco di Soncino, Gabriele Gallina.

