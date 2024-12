Japan Airlines colpita da cyberattacco, caos voli

MeteoWeb

La compagnia aerea Japan Airlines ha reso noto di essere stata colpita da un cyberattacco che ha causato ritardi ad oltre 20 voli nazionali, assicurando però che non c’è stato alcun impatto sulla sicurezza dei voli. L’attacco ha causato ritardi per 24 voli nazionali di oltre 30 minuti. La compagnia ha fatto sapere che altri ritardi potrebbero verificarsi nel corso della giornata. L’attacco si è verificato in concomitanza con l’inizio della principale stagione di viaggi in Giappone, con la chiusura degli uffici per Capodanno.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.