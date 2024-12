L’universo si sta espandendo sempre più velocemente: Webb conferma il mistero

MeteoWeb

Un’importante conferma scientifica giunge dal James Webb Space Telescope (JWST), sviluppato congiuntamente da NASA, Agenzia Spaziale Europea (ESA) e Agenzia Spaziale Canadese (CSA). I dati raccolti dal telescopio confermano che l’espansione dell’universo sta accelerando, aprendo interrogativi cruciali sulla validità dei modelli cosmologici attuali. La scoperta, pubblicata su The Astrophysical Journal, è frutto di uno studio guidato dal Premio Nobel per la Fisica Adam Riess, che nel 2011 ricevette il riconoscimento insieme a Saul Perlmutter e Brian Schmidt per l’identificazione di questa stessa accelerazione.

Una conferma che cambia le regole del gioco

I dati del telescopio Webb consolidano quanto emerso in precedenza dal celebre telescopio spaziale Hubble, fornendo nuove certezze sulla precisione delle misurazioni. “La discrepanza tra il tasso di espansione osservato dell’universo e le previsioni teoriche suggerisce che la nostra comprensione del cosmo potrebbe essere incompleta”, ha dichiarato Riess. “Ora che due telescopi confermano reciprocamente le rispettive scoperte, dobbiamo affrontare questa sfida con serietà: potrebbe aprirci a incredibili opportunità di scoperta”.

Il confronto tra Webb e Hubble

Per verificare i risultati, i ricercatori hanno analizzato un ampio set di dati raccolti durante i primi due anni di operazioni del Webb, confrontando il tasso di espansione dell’universo con le misurazioni effettuate da Hubble. Entrambi i telescopi hanno rilevato valori simili per la costante di Hubble, che misura la velocità di espansione dell’universo in funzione della distanza. In particolare, Webb ha restituito un valore di 72,6 chilometri al secondo per megaparsec, molto vicino ai 72,8 chilometri al secondo per megaparsec calcolati da Hubble. Per contestualizzare, un megaparsec equivale a circa 3,26 milioni di anni luce, mentre un anno luce corrisponde a quasi 9.500 miliardi di chilometri.

Questi risultati non solo confermano l’accuratezza delle precedenti osservazioni, ma rendono ancora più stringente la necessità di spiegare la discrepanza rispetto al valore teorico previsto dal modello cosmologico standard, che si attesta intorno ai 67-68 chilometri al secondo per megaparsec.

Un mistero cosmologico irrisolto

Il modello cosmologico standard si basa su osservazioni del “fondo cosmico a microonde” (CMB), la radiazione residua del Big Bang. Tuttavia, le misurazioni dirette del tasso di espansione attuale sembrano essere in conflitto con queste previsioni. La discrepanza, nota come “tensione di Hubble“, rappresenta da anni una delle questioni più pressanti in cosmologia.

Secondo Marc Kamionkowski, professore alla Johns Hopkins University, risolvere questa tensione potrebbe portare a nuove scoperte su componenti fondamentali dell’universo, come materia oscura ed energia oscura. Questi due elementi invisibili costituiscono circa il 96% del cosmo e sono considerati responsabili dell’espansione accelerata. “Una possibile spiegazione potrebbe essere un nuovo componente della materia, che ha fornito all’universo una spinta inaspettata subito dopo il Big Bang”, ha affermato Kamionkowski. “Altre ipotesi includono proprietà inusuali della materia oscura, particelle esotiche o persino campi magnetici primordiali”.

Oltre i confini della conoscenza

La conferma ottenuta dal Webb e da Hubble alimenta un dibattito che potrebbe ridefinire la nostra comprensione del cosmo. Nuove teorie ed esperimenti saranno necessari per spiegare i fenomeni osservati. L’energia oscura, per esempio, rimane una delle maggiori incognite: responsabile dell’accelerazione dell’universo, la sua natura rimane del tutto sconosciuta.

“Questi risultati non significano solo che i nostri modelli sono incompleti, ma che stiamo entrando in un’era di nuove scoperte”, ha sottolineato Riess. Per gli scienziati, questa sfida rappresenta un’opportunità unica per indagare questioni fondamentali e spingere la frontiera della conoscenza cosmica.

Un futuro ricco di promesse

Il James Webb Space Telescope, con la sua avanzatissima tecnologia, continua a superare le aspettative iniziali, offrendo strumenti sempre più raffinati per l’osservazione del cosmo. La possibilità di esplorare la natura della materia oscura, dell’energia oscura e di altre componenti sconosciute dell’universo rappresenta una straordinaria occasione per ampliare i confini della fisica e della cosmologia.

Con ogni nuova scoperta, il Webb consolida il suo ruolo di pilastro della ricerca astronomica, un simbolo della cooperazione internazionale e della sete di conoscenza che anima l’umanità. Mentre il mistero dell’espansione accelerata rimane irrisolto, la scienza non si ferma, determinata a svelare i segreti più profondi dell’universo.

