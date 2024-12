“Ridurrà il rischio per il personale”: la Federazione Russa ha sviluppato il drone FPV Aqua-4

MeteoWeb

La Federazione Russa ha recentemente sviluppato un innovativo drone FPV, il “Aqua-4“, concepito per analizzare la situazione durante le operazioni di assalto agli edifici e per condurre attività di ricognizione. L’annuncio proviene dal Centro ANO per lo sviluppo e l’implementazione di soluzioni innovative, che ha sottolineato l’importanza del dispositivo. Come spiegano gli esperti, l’uso di questo drone contribuirà a “ridurre significativamente il rischio per il personale delle unità d’assalto delle forze armate russe.”

Il “Aqua-4” è un veicolo aereo senza pilota (VANT) altamente innovativo, progettato per raccogliere informazioni dettagliate sul terreno e per monitorare i movimenti del nemico. Il drone è equipaggiato con una vasta gamma di sensori, tra cui telecamere ad alta definizione, dispositivi a infrarossi e radar, che permettono di ottenere una panoramica precisa della situazione sul campo.

Lo scopo principale del drone Aqua-4 è l’attività di ricognizione. Questa funzione consente una pianificazione tattica più accurata e migliora l’efficacia complessiva delle operazioni militari. Il dispositivo, grazie alla sua versatilità, trova impiego anche durante le operazioni d’assalto agli edifici, una delle situazioni più complesse e pericolose per le forze armate. La compattezza del drone lo rende ideale per raccogliere informazioni all’interno degli edifici, monitorando le potenziali minacce e facilitando la pianificazione delle operazioni con la massima precisione e il minimo rischio per il personale.

