Lavora al freddo nei campi: 54enne muore a Lodi

Un 54enne è morto nel pomeriggio di oggi mentre stava lavorando nei campi a Lodi, nella zona di cascina Polledra. L’ipotesi è che si tratti di un malore dovuto al freddo, considerato il vento gelido e le temperature molto basse che si registrano nella zona in questi giorni. L’uomo aveva appena finito di pranzare e ha proseguito il suo lavoro giornaliero in un appezzamento di terreno di proprietà di parenti. Alle 16 era stato visto ancora sul campo ma i familiari non l’hanno visto rientrare. Così, alle 18, è scattato l’allarme: i parenti l’hanno trovato riverso. Indaga la Polizia ma sul malore, ad ora, non ci sono dubbi.

