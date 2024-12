Lisbona ospita la VI Conferenza Ministeriale del Dialogo 5+5 su Ricerca, Innovazione e Istruzione Superiore

MeteoWeb

Il 6 dicembre 2024 si terrà a Lisbona la VI Conferenza Ministeriale del Dialogo 5+5 su Ricerca, Innovazione e Istruzione Superiore, con la partecipazione dei Ministri e dei Capi Delegazione dei dieci Paesi membri del Forum del Mediterraneo Occidentale: Algeria, Francia, Italia, Libia, Malta, Mauritania, Marocco, Portogallo, Spagna e Tunisia.

Il Dialogo 5+5 è un importante forum intergovernativo che mira a rafforzare la cooperazione tra i Paesi del Mediterraneo occidentale in ambiti strategici quali scienza, tecnologia, innovazione e alta formazione. L’Italia, per il tramite dell’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS che ospita il Segretariato del Forum presso la sede di Trieste e rappresenta, su delega del Ministero dell’Università e della Ricerca (MUR), il Paese nei lavori del Group of Senior Officials (GSO), svolge un ruolo di primo piano nel consesso.

Nel corso della Conferenza, alla presenza del Vice Capo Missione dell’Ambasciata d’Italia a Lisbona, Consigliere Claudio Martinello, sarà sottoscritta la Dichiarazione di Lisbona per la Ricerca, l’Innovazione e l’Alta Formazione, atto conclusivo della presidenza portoghese del Forum. Detta firma sancirà ufficialmente il passaggio della Presidenza del forum alla Libia per il biennio 2024-2026.

Uno dei momenti centrali dell’evento consisterà nell’approvazione del Piano di Lavoro Biennale 2024-2026, un documento strategico che ribadisce l’impegno congiunto dei Paesi membri a rendere la regione mediterranea sempre più innovativa, inclusiva e resiliente. Il Piano in parola riconosce la diplomazia scientifica quale strumento essenziale per la promozione dell’emancipazione dei giovani e del sostegno allo sviluppo sostenibile.

Il ruolo guida dell’Italia e l’Iniziativa Blue Skills

L’Italia contribuirà in modo significativo ai lavori del Forum attraverso la valorizzazione dell’alta formazione, della ricerca, dell’innovazione e della diplomazia scientifica. Un esempio concreto è l’Iniziativa Blue Skills, organizzata dall’OGS e finanziata dal MUR, con focus sulla promozione dell’economia blu sostenibile e sulla formazione di profili professionali dotati di competenze innovative ed effettivamente in linea con le esigenze del mercato del lavoro.

L’Iniziativa Blue Skills, già riconosciuta con importanti premi internazionali, quali il label dell’Unione per il Mediterraneo (2019) e il Best Project Award della WestMED Initiative e della Commissione Europea (2021), include attività quali:

Master di II livello in Sustainable Blue Economy , riconosciuto per due anni consecutivi come miglior Master europeo del settore;

, riconosciuto per due anni consecutivi come miglior Master europeo del settore; Summer School per giovani talenti;

per giovani talenti; Promozione della mobilità internazionale e dell’attrattività di competenze specializzate.

Queste iniziative, altamente innovative, si inseriscono nel contesto delle strategie europee e internazionali per un’economia blu sostenibile e si propongono di formare una nuova generazione di professionisti in grado di affrontare al meglio le grandi sfide del nostro tempo (e.g. climatiche, economiche ed ambientali), contribuendo allo sviluppo della regione del Mediterraneo occidentale. Particolare attenzione è riservata, inoltre, alla creazione di opportunità professionali per giovani e donne, con un impatto significativo nel favorire l’inclusione sociale e la crescita economica della regione.

