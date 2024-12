Luce verde per il lancio del satellite Sentinel-1C: il razzo Vega C pronto a partire

MeteoWeb

Arriva di nuovo la luce verde per il lancio della nuova sentinella europea, Sentinel-1C: si tratta di un nuovo tentativo di lancio dopo il rinvio di ieri. Il lancio è previsto alle 22:20 italiane di oggi dal centro spaziale europeo di Kourou, nella Guyana Francese. I problemi alla piattaforma mobile del razzo Vega C, che hanno portato al rinvio di 24 ore, sembrerebbero risolti e le operazioni in vista del lancio procedono in modo regolare. Satellite e razzo sono pronti e il meteo al momento risulta buono.

È un lancio molto atteso perché è il terzo volo della nuova versione potenziata del razzo Vega C, realizzato dall’italiana Avio, e avviene a due anni dall’ultimo lancio in cui si era registrato un malfunzionamento a uno dei 4 stadi. A bordo c’è il satellite Sentinel-1C realizzato in Italia, negli stabilimenti della Thales Alenia Space (Thales-Leonardo), che ha coordinato il contributo di circa 60 aziende tra cui Leonardo, ed è basato sulla piattaforma spaziale Prima sviluppata da Thales Alenia Space per l’Agenzia Spaziale Italiana.

Il satellite è un nuovo fondamentale tassello della costellazione Copernicus, il programma di Commissione Europea e Agenzia Spaziale Europea per l’osservazione della Terra. Sentinel-1C è il terzo della classe di sentinelle di tipo 1 dotate di Radar ad apertura sintetica Sar in grado di rilevare dati in ogni condizione meteorologica. Lavorerà in coppia con Sentinel-1A, lanciato nel 2014, e dovrà sostituire il satellite Sentinel-1B che per un malfunzionamento ha smesso di operare dal 2022. Con il nuovo satellite, la copertura tornerà a essere ottimale.

