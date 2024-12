Il 2024 finisce con una “Luna Nera”, un raro evento celeste che nessuno può vedere

MeteoWeb

La fine del 2024 sarà segnata da un evento astronomico raro e poco conosciuto: una Luna Nera. Questo fenomeno, che si verificherà nella notte tra il 30 e il 31 dicembre, rappresenta un’occasione per gli appassionati di astronomia di osservare un cielo notturno buio e privo della luce lunare.

Cos’è una Luna Nera?

La Luna Nera è un fenomeno che può essere compreso meglio attraverso il confronto con la più nota Luna Blu. La Luna Blu, il cui nome è apparso per la prima volta nel “Maine Farmer’s Almanac” del 1937, può verificarsi in 2 casi: o è la 3ª Luna Piena in una stagione che ne contiene 4 (normalmente le stagioni ne hanno 3), oppure è la 2ª Luna Piena in un singolo mese.

La Luna Nera, seguendo una logica simile, si basa sul numero di noviluni in un determinato periodo. Si parla di Luna Nera quando si verifica la 3ª Luna Nuova in una stagione con 4 noviluni, oppure quando ci sono 2 noviluni in un unico mese. La Luna Nera di quest’anno appartiene alla 2ª categoria e si verificherà alle 23:26 ora italiana del 30 dicembre 2024.

Un evento raro ma invisibile

Le Lune Nere sono eventi piuttosto rari. Quelle che si verificano come secondi noviluni in un mese accadono ogni 29 mesi circa, mentre quelle stagionali avvengono ogni 33 mesi. L’ultima è stata il 19 maggio 2023.

Tuttavia, nonostante la loro rarità, le Lune Nere non sono direttamente visibili. Come ogni novilunio, una Luna Nera si verifica quando la Luna si trova tra la Terra e il Sole. In questa posizione, il lato illuminato dal Sole è rivolto lontano dalla Terra, rendendo la Luna praticamente invisibile nel cielo notturno.

Questo aspetto, però, offre un’opportunità unica per gli amanti dell’osservazione stellare. L’assenza della luce lunare rende il cielo notturno più scuro, permettendo di ammirare stelle e costellazioni con maggiore nitidezza.

Quando sarà la prossima Luna Blu?

Se invece state aspettando la prossima Luna Blu, segnate queste date: la prossima volta che si verificheranno 2 pleniluni nello stesso mese sarà il 31 maggio 2026, mentre la prossima Luna Blu stagionale si avrà il 20 maggio 2027.

