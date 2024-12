Una maestosa “stella” luminosa? No, è un “gigante” che si avvicina, stasera occhi puntati ad Est

MeteoWeb

Questa sera, al calare del Sole, chiunque alzi gli occhi al cielo ad Est noterà una “stella” particolarmente luminosa. Attenzione però, non si tratta di una stella. Quella luce brillante è il gigante del nostro Sistema Solare: Giove, che in questo weekend raggiunge una fase astronomica chiamata “opposizione“. È un’occasione unica per osservare il 5° pianeta del Sistema Solare nel suo massimo splendore.

Cos’è l’opposizione e perché è importante?

L’opposizione si verifica quando un pianeta si trova esattamente dalla parte opposta rispetto al Sole, visto dalla Terra. Questo allineamento rende il pianeta particolarmente luminoso e visibile per tutta la notte. Giove raggiungerà la sua opposizione oggi 7 dicembre 2024 alle 21:50 ora italiana, offrendo agli appassionati di astronomia la migliore opportunità per osservarlo in tutto il 2024.

In concomitanza con l’opposizione, Giove è anche al perigeo, ovvero al punto più vicino alla Terra nel corso del suo attuale ciclo orbitale. A soli 611 milioni di km di distanza, apparendo più grande e luminoso rispetto a qualsiasi altro momento fino al 2026. Tuttavia, anche se è incredibilmente vicino in termini astronomici, Giove rimarrà visibile a occhio nudo solo come un punto luminoso simile a una stella. Con un paio di binocoli o un piccolo telescopio, lo spettacolo sarà indimenticabile.

Dove e come osservare Giove?

Giove sarà visibile nella costellazione del Toro, vicino alle luminose stelle Elnath e Aldebaran, conosciuta come “l’occhio del Toro”. Sarà facilmente individuabile in direzione Est poco dopo il tramonto, attraverserà il cielo durante la notte e raggiungerà il suo punto più alto intorno alla mezzanotte.

Per chi desiderasse un’osservazione più dettagliata, l’uso di binocoli può rivelare il disco luminoso di Giove e, con un po’ di fortuna, anche i suoi 4 satelliti principali: Io, Europa, Ganimede e Callisto. Un piccolo telescopio, invece, permetterà di ammirare i dettagli delle sue caratteristiche fasce di nubi e, magari, anche la sua celebre Grande Macchia Rossa, una tempesta attiva da secoli.

Perché l’opposizione di Giove è così speciale?

L’opposizione di Giove si verifica circa ogni 13 mesi, un ciclo legato alla differenza tra le orbite della Terra e del gigante gassoso intorno al Sole. Mentre la Terra completa un’orbita ogni anno, Giove, che si trova molto più lontano, impiega circa 12 anni. Quando la Terra supera Giove nella sua orbita, il gigante gassoso si trova allineato con il Sole e la Terra, diventando eccezionalmente luminoso nel cielo notturno.

L’opposizione non solo rende Giove più brillante, ma offre anche agli astronomi professionisti e amatoriali l’opportunità di studiarlo nel dettaglio. Le sue lune, in particolare, possono essere osservate mentre orbitano intorno al pianeta, fornendo uno spettacolo dinamico e affascinante.

Un appuntamento da non perdere

Se avete sempre desiderato ammirare da vicino il gigante del Sistema Solare, quella in arrivo è la notte giusta. Non serve essere esperti di astronomia o avere un cielo completamente buio: la luminosità di Giove renderà facile individuarlo anche da aree urbane con un moderato inquinamento luminoso. Tuttavia, per un’esperienza ottimale, cercate un luogo più buio e portate con voi binocoli o un telescopio per una visione più ravvicinata.

Giove continuerà a essere ben visibile per alcune settimane dopo l’opposizione, ma stasera sarà al massimo della sua grandezza e luminosità.

