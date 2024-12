Malattia in Congo, Ministero: “nessun allarme ma sorveglianza attiva”

MeteoWeb

“La sorveglianza è attiva e monitoriamo costantemente la situazione senza allarmismi ma con la doverosa attenzione“. Lo dichiara Maria Rosaria Campitiello, Capo Dipartimento della Prevenzione, della ricerca e delle emergenze sanitarie del Ministero della Salute in merito al focolaio di epidemia che sta interessando una provincia del Congo. “Il Ministero – aggiunge – in modo responsabile si è attivato in via cautelativa richiedendo agli uffici periferici Usmaf (gli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera del Ministero, ndr) di assicurare la dovuta attenzione nelle attività di controllo a cui sono preposti”.

