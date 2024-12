Malore per Bove, “ulteriori accertamenti per capire le cause”

MeteoWeb

Nuovi aggiornamenti sulle condizioni di Edoardo Bove, il giovane calciatore della Fiorentina colpito da malore ieri durante la partita di Serie A contro l’Inter. “Edoardo Bove, dopo aver passato una notte tranquilla, è stato risvegliato ed estubato questa mattina. Attualmente è sveglio, vigile ed orientato. Ha parlato con la famiglia, la dirigenza Viola, il mister e i compagni che sono accorsi a trovarlo non appena ricevuta la bella notizia”. Così in una nota la Fiorentina. “Nei prossimi giorni verranno effettuati ulteriori accertamenti per stabilire le cause che hanno determinato la situazione critica avvenuta ieri”. Dall’ospedale fiorentino di Careggi, dove Bove è ricoverato, i medici che hanno in cura il calciatore confermano che proseguono gli approfondimenti diagnostici.

“Siamo molto più contenti e rilassati rispetto a ieri: abbiamo visto il ragazzo stamattina, ci abbiamo parlato insieme, è lucido, sveglio, con la sua voglia di ridere e scherzare”, ha affermato Alessandro Ferrari, direttore generale della Fiorentina, dopo aver fatto visita a Edoardo Bove. “La situazione ovviamente deve rimanere sotto controllo, è un qualcosa che dovrà andare ancora avanti nelle prossime giornate, però il ragazzo sta bene“, ha aggiunto.

