Maltempo Abruzzo, disagi sulle strade: in azione personale e mezzi spargisale

Il maltempo sta interessando l’Abruzzo, con intense precipitazioni, tanta neve e vento, condizioni che persisteranno anche per le festività natalizie. Il forte maltempo, che ha imbiancato anche le coste, sta provocando danni e disagi. Code e rallentamenti si registrano sulla strada statale 17 per le nevicate in atto sul territorio dell’Alto Sangro. I tempi di percorrenza per raggiungere Castel di Sangro da Sulmona si attestano tra i 90 e i 120 minuti. Mezzi pesanti a rilento nel tratto compreso tra Pettorano sul Gizio e Rocca Pia e tra Roccaraso e Roccacinquemiglia. Le forze dell’ordine sono intervenute per monitorare la situazione. Nonostante diversi passaggi dei mezzi spazzaneve, la situazione continua ad essere disagevole.

A Pescara chiusi i parchi e la pineta dannunziana

A Pescara, il sindaco Carlo Masci ha disposto con apposita ordinanza, “da oggi e fino a cessate esigenze e comunque fino a revoca del provvedimento”, la chiusura dei cimiteri e dei parchi-giardini pubblici presenti sul territorio comunale, compresi la Riserva naturale statale Santa Filomena, la Riserva regionale Pineta Dannunziana e il Parco ex Caserma Di Cocco. Disposto anche il divieto di sosta delle auto lungo tutte le strade adiacenti la Riserva di Santa Filomena, ad esclusione di via della Riviera.

Un provvedimento finalizzato a “tutelare l’incolumità pubblica” e scaturito dall’avviso di avverse condizioni meteorologiche emesso dal Dipartimento nazionale di Protezione Civile, dalla nota del Raggruppamento carabinieri Biodiversità di Pescara sulla opportunità di interdire l’accesso alla Riserva Santa Filomena e la sosta di motoveicoli/autoveicoli sulle strade adiacenti la Riserva stessa e dalla nota della Capitaneria di Porto relativa all’avviso di burrasca.

Neve in Abruzzo e Molise: in azione personale e mezzi spargisale

Alla luce delle precipitazioni nevose da moderate a intense, attese per le prossime 48 ore in Abruzzo e Molise, Anas ha mobilitato personale e mezzi sgombraneve e spargisale, già operativi su tutta la rete di competenza, per garantire la percorribilità delle strade in gestione. Le arterie maggiormente interessate dalla possibilità di precipitazioni nevose e formazione di ghiaccio, in relazione al forte calo termico atteso, sono in Abruzzo: SS696, SS696Dir, SS80, SS80Dir, SS260, SS260 Dir, SS17, SS17 Bis, SS17 Ter, SS614, SS539, SS539 Dir, SS 487, SS83, SS84, SS684, SS652, SS263, SS81, SS153, SS150, SS80 Var, SS80 Racc, SS5, SS584; in Molise: SS747, SS650, SS158, SS652, SS17 VAR/A, SS652, SS647/DIR/A, SS87, SS711.

Anas ricorda l’obbligo di pneumatici invernali o catene a bordo da installare in caso di neve e consiglia di mettersi in viaggio sulle tratte interessate solo dopo essersi informati sulla situazione meteo in corso e sulle effettive condizioni della circolazione Come condiviso con le Forze dell’Ordine e con le Prefetture territorialmente competenti, in funzione dell’effettiva evoluzione dei fenomeni nevosi potranno essere attivati provvedimenti di regolazione del traffico con il fermo dei mezzi pesanti superiori a 7,5 tonnellate. Tali limitazioni attuate in via d’urgenza verranno mantenute per il tempo strettamente necessario in relazione alle previsioni meteo e alle condizioni di innevamento lungo tratte omogenee e funzionali alle esigenze operative, di sicurezza e fluidità della circolazione.

Anas ricorda inoltre che in caso di neve o ghiaccio sono in vigore ulteriori limitazioni alla circolazione stradale lungo alcune strade statali, in particolare in Abruzzo: divieto di transito a tutti i veicoli con massa complessiva autorizzata a pieno carico superiore a 7,5 t a prescindere dalle dotazioni invernali in uso in caso di precipitazioni nevose in atto o di strada ghiacciata su SS16, SS714, SS714 dir., SS714 dir. A e SS714 dir. B; RA12 e SS16 dir. C; SS690; SS17; in Molise: divieto di transito a tutti i veicoli che trasportano merci con massa complessiva autorizzata a pieno carico superiore a 7,5 t a prescindere dalle dotazioni invernali in uso in caso di precipitazioni nevose in atto o di strada ghiacciata su SS16, SS17, SS17 VAR/A, SS87, SS158, SS650, SS 652, SS709.

