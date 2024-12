Maltempo e bird strike, tragico incidente aereo in Corea del Sud: bilancio drammatico | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Tragico incidente aereo in Corea del Sud: un Boeing 737-8AS della compagnia low-cost sudcoreana Jeju Air si è schiantato durante la fase di atterraggio all’aeroporto internazionale di Muan, nella contea di Muan, a circa 288 km a Sud/Ovest di Seul. L’incidente ha provocato almeno 120 morti, mentre le speranze di trovare sopravvissuti si affievoliscono rapidamente.

Secondo le prime ricostruzioni, il disastro sarebbe stato causato da una combinazione letale di condizioni meteorologiche avverse e un bird strike, ovvero un impatto con uno stormo di uccelli che avrebbe danneggiato il carrello di atterraggio del velivolo. “Si presume che la causa dell’incidente sia un bird strike combinato con il maltempo, ma la dinamica esatta sarà chiarita da un’indagine congiunta”, ha dichiarato Lee Jeong-hyun, capo della stazione dei vigili del fuoco di Muan, durante un briefing.

La dinamica dell’incidente

L’aereo, proveniente da Bangkok con 181 persone a bordo (175 passeggeri e 6 membri dell’equipaggio), stava tentando un atterraggio d’emergenza dopo un primo tentativo fallito. Secondo i funzionari dell’aeroporto, il guasto al carrello ha reso impossibile rallentare il velivolo, che ha terminato la sua corsa schiantandosi contro il muro di cinta dell’aeroporto. Il violento impatto ha provocato un’esplosione e un incendio che ha avvolto la sezione di coda dell’aereo, come mostrano le immagini condivise dall’agenzia Yonhap.

Nonostante l’immediata mobilitazione di 32 autopompe e decine di vigili del fuoco, solo 2 persone sono state estratte vive dai rottami. Le operazioni di soccorso, che coinvolgono oltre 180 squadre tra militari, vigili del fuoco e ambulanze, sono rese difficili dalla complessità della scena.

Il maltempo e il bird strike: un mix fatale

Le condizioni meteorologiche avverse che interessavano l’area di Muan al momento dell’incidente avrebbero reso estremamente difficoltoso il controllo del velivolo. Il bird strike – un fenomeno non raro nell’aviazione – avrebbe ulteriormente aggravato la situazione, compromettendo il funzionamento del carrello di atterraggio. Questi eventi possono avere conseguenze devastanti, soprattutto se si verificano durante le delicate fasi di decollo o atterraggio.

Le reazioni e le indagini

La compagnia aerea Jeju Air ha espresso il proprio cordoglio attraverso una dichiarazione ufficiale pubblicata sui social: “Faremo tutto il possibile per rispondere a questo incidente. Chiniamo la testa chiedendo scusa a tutti coloro che sono stati danneggiati”. Intanto, le autorità sudcoreane hanno avviato un’indagine approfondita per determinare le cause esatte dell’incidente e prevenire futuri disastri.

Il presidente ad interim del Paese, Choi Sang-mok, ha ordinato di impiegare tutte le risorse possibili per le operazioni di soccorso, mentre le squadre di emergenza continuano a lavorare senza sosta.

