Maltempo Abruzzo: bufera di neve paralizza l’Alto Vastese, cartolina da Schiavi d’Abruzzo | FOTO

La neve è tornata a imbiancare i paesaggi dell’Alto Vastese, regalando scenari suggestivi che da ieri mattina hanno visto un calo deciso delle temperature. Tra i borghi più colpiti dalla nevicata figura Schiavi d’Abruzzo, dove i fiocchi hanno creato un manto bianco di diversi centimetri, documentato con precisione da Francesco Bottone. Questo piccolo paese, situato a 1172 metri di altitudine, si erge su un colle che funge da ponte naturale tra Abruzzo e Molise. Una posizione privilegiata che offre un panorama di rara bellezza. Percorrendo la Rotonda dedicata a Salvo D’Acquisto, si può ammirare un orizzonte che si estende fino al mare Adriatico, visibile all’uscita della valle del Trigno. A sud, l’ondulata successione dei colli molisani è attraversata dai tratturi, antiche vie della transumanza. A nord, si aprono i monti di Capracotta e dei Frentani, preludio alle imponenti cime dell’Abruzzo.

Questi paesaggi straordinari hanno una storia antica. Qui, le popolazioni italiche scelsero di edificare santuari come quello dei Sanniti Pentri, riconoscendo il valore simbolico e strategico di questo territorio. Secoli più tardi, il borgo accolse i croati e gli albanesi in fuga dalle incursioni turche, comunità che contribuirono a dare il nome al paese, derivato da “Schiavoni”. Per lungo tempo, le greggi transumanti percorsero il regio tratturo Celano-Foggia e le sue diramazioni, rafforzando il legame tra questa terra e la tradizione pastorale.

Tra le mete più affascinanti della zona spicca il Colle Pizzuto, la cui vetta a 1290 metri regala un’esperienza unica. La cima, raggiungibile a piedi, offre una vista mozzafiato sui monti Frentani e su tutto il territorio circostante. Il percorso può iniziare direttamente dal paese, ma una partenza più comoda è al bivio sulla strada per Torrebruna, dove è possibile parcheggiare. Da qui, una strada inizialmente asfaltata e poi lastricata si snoda attraverso il bosco fino alla grande croce che domina la vetta.

Schiavi d’Abruzzo, con i suoi panorami maestosi e la sua storia ricca di contaminazioni culturali, rappresenta una gemma dell’Alto Vastese, capace di incantare in ogni stagione. La neve, con la sua magia, aggiunge un tocco poetico a questo luogo già straordinario, rendendolo una meta ideale per gli amanti della natura e della bellezza senza tempo.

