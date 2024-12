Neve Abruzzo: 24 ore di tormente, Passo Lanciano sepolta

MeteoWeb

Passo Lanciano, rinomata località sciistica situata sul versante nord-orientale del massiccio della Maiella in Abruzzo, è stato recentemente avvolto da nevicate straordinarie che hanno trasformato l’intera area in un paesaggio invernale da favola. Questa località, a circa 1310 metri sul livello del mare, è da sempre conosciuta per la sua capacità di intercettare abbondanti precipitazioni nevose durante le irruzioni di aria fredda provenienti da est, grazie alla sua posizione strategica e alla configurazione geografica unica.

La collocazione di Passo Lanciano, direttamente esposta alle correnti gelide che giungono dai Balcani attraverso il Mar Adriatico, rappresenta uno dei suoi principali punti di forza meteorologici. L’effetto delle masse d’aria fredda e umida che risalgono dall’Adriatico è amplificato dall’effetto stau: il massiccio della Maiella obbliga queste correnti a sollevarsi, causando la formazione di nubi e abbondanti precipitazioni nevose sul versante orientale, dove si trova Passo Lanciano. Questa dinamica rende il valico particolarmente privilegiato durante le ondate di freddo provenienti dall’Europa orientale.

L’altitudine di oltre 1300 metri rappresenta un ulteriore elemento chiave per l’innevamento della zona. Situato ad una quota ottimale per beneficiare appieno delle precipitazioni nevose, Passo Lanciano si distingue per un manto nevoso generoso che lo rende una destinazione ideale per gli sport invernali. La vicinanza al mare Adriatico, visibile dalle sue piste, crea inoltre un contrasto termico significativo durante le irruzioni di aria fredda continentale, accentuando l’instabilità atmosferica e favorendo ulteriormente le nevicate.

Oltre agli effetti diretti delle irruzioni fredde, l’orografia della zona contribuisce alla formazione di microclimi locali, come l’accumulo di aria fredda nei fondovalle durante le notti serene, che può causare gelate intense anche a quote più basse. Questa combinazione unica di fattori rende Passo Lanciano non solo un luogo ideale per praticare sport invernali, ma anche un punto di osservazione privilegiato per fenomeni meteorologici tipici delle zone montane.

Grazie alla sua posizione e alle caratteristiche climatiche, Passo Lanciano si conferma una delle località sciistiche più apprezzate dell’Appennino, capace di offrire non solo condizioni ottimali per gli sport sulla neve, ma anche paesaggi mozzafiato che spaziano dalle cime innevate fino al mare Adriatico. Una vera perla invernale che combina natura, clima e bellezza paesaggistica in un equilibrio perfetto.

