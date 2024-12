Maltempo Calabria, lo spettacolo di Gambarie innevata: un’altra grande nevicata è in arrivo | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Nelle immagini riprese con un drone da Renzo Pellicano a Gambarie d’Aspromonte, nota località montana del Reggino, si vede ancora la neve al suolo caduta nelle nevicate dei giorni scorsi. In modo particolare, sono caduti oltre 20cm di neve nel pomeriggio di venerdì 20 dicembre. Ora il manto si è in parte sciolto ma mantiene il paesaggio ancora imbiancato, regalando scorci da fiaba. Ma non è finita qui. La giornata di oggi rappresenta solo una breve tregua tra le nevicate dei giorni scorsi e quelle in arrivo. Un’altra grande nevicata, infatti, inizierà nel pomeriggio di domani, lunedì 23 dicembre, e continuerà fino al giorno di Natale. A Gambarie sono attesi oltre 60cm di neve fresca, per quella che sarà una delle nevicate più grandi degli ultimi anni. Quella che inizierà domani sarà la quarta nevicata di questo dicembre, dopo un anno in cui non aveva nevicato neanche una volta per tutta la stagione invernale.

Calabria, Gambarie d'Aspromonte imbiancata dalla neve

