Maltempo in Calabria, terribile incidente: grosso Tir finisce nel Mar Tirreno in burrasca | FOTO

Clamoroso incidente stradale in Calabria: un mezzo pesante è finito nel mare in tempesta nel Catanzarese. Una squadra dei Vigili del Fuoco del comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme, è impegnata per un incidente stradale sulla SS18 nel comune di Nocera Terinese. Tre i mezzi coinvolti, una vettura BMW, un Autofurgone ed un mezzo pesante adibito al trasporto di materiale inerte. Quest’ultimo, a seguito dell’impatto, è finito fuori dalla carreggiata lato mare. Il terribile incidente potrebbe essere dovuto al maltempo e al forte vento che imperversa in zona da ore.

Feriti in modo non grave i tre conducenti dei veicoli. Gli stessi sono stati affidati alle cure del personale sanitario del Suem118 e sono stati trasferiti presso la struttura ospedaliera di Lamezia Terme per ulteriori accertamenti. L’intervento dei Vigili del Fuoco è valso alla messa in sicurezza del sito e dei veicoli. Attualmente nel tratto della SS18 interessata dal sinistro, si transita su unica corsia a senso unico alternato. “A causa di uno scontro che ha coinvolto due mezzi leggeri ed uno pesante, è al momento chiusa una corsia di marcia sulla strada statale 18 “Tirrena Inferiore”, al km 353,800, in località Nocera Terinese”, comunica Anas.

Sul posto i Carabinieri per i rilievi di competenza e personale tecnico di Anas per il ripristino delle normali condizioni di sicurezza della sede stradale.

