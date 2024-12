Maltempo, catastrofico incidente sull’A2 Salerno-Reggio Calabria: 2 morti, 8 feriti, 14 mezzi coinvolti | FOTO LIVE

MeteoWeb

Drammatico incidente stradale questa sera sull’A2 Salerno-Reggio Calabria, nel tratto montano del Pollino, in provincia di Cosenza e precisamente nella carreggiata in direzione Nord, in prossimità dello svincolo di Mormanno. A causa del forte maltempo in corso, con pioggia torrenziale, freddo, vento e nevischio, intorno alle 18:30 si è verificato un catastrofico incidente stradale che ha coinvolto 11 automobili, un autoarticolato, un pullman ed un furgone.

Pesantissimo il bilancio dell’incidente: due morti (una mamma e la sua bimba), e otto feriti. Molte altre le persone interessate dal sinistro, ma rimaste illese: l’autobus, fortunatamente, è stato coinvolto soltanto di striscio quindi le persone a bordo sono solo contuse, senza feriti in gravi condizioni.

I Vigili del Fuoco di Cosenza, Potenza e Lauria sono intervenuti per estrarre i feriti, poi affidati al personale sanitario del Suem118 per le cure del caso e successivo trasferiti in Ospedale. Sempre i Vigili del Fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza del sito e dei veicoli. L’intervento è ancora in corso, e l’autostrada ovviamente è chiusa al traffico.

