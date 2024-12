Maltempo Campania, frana sulla statale 488: disagi per la viabilità

MeteoWeb

Una frana si è verificata oggi lungo la Strada Statale 488, nel tratto compreso tra i territori di Controne e Castelcivita, nel Salernitano, a seguito delle abbondanti piogge che hanno colpito la Campania. A causa del movimento franoso, la sede stradale è stata invasa da materiale roccioso e detriti. La frana ha avuto origine da un’area al di sopra del costone roccioso su cui già sono installate reti di contenimento. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco per una prima valutazione dell’entità del fenomeno e per garantire la sicurezza dell’area.

Nelle prossime ore si valuterà quando avviare le relative operazioni di ripristino e di messa in sicurezza del tratto stradale. La circolazione sulla SS 488 potrebbe subire limitazioni o chiusure temporanee.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.