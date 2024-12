Maltempo Campania, piogge e vento forte: alberi e pali caduti | FOTO

MeteoWeb

Anche la Campania risente degli effetti dell’ondata di maltempo che sta interessando l’Italia nel giorno dell’Immacolata e che fa registrare danni e disagi. Sono caduti finora 52mm di pioggia a Montano Antilia, Summonte, 50mm a Corbara, Salitto, 48mm ad Anacapri, Mercogliano, 47mm a Bagnoli Irpino, 45mm a Castellammare di Stabia, Pietrastornina, Tortorella, 43mm a Laceno, 40mm a Sorrento, Pannarano, 39mm a Cava de’ Tirreni. Le raffiche di vento hanno raggiunto punte di 80-90km/h sulla costa.

Il forte vento e le abbondanti piogge hanno provocato danni nel Salernitano. In particolare, in località Ponte Barizzo di Capaccio Paestum, i Vigili del Fuoco di Agropoli sono impegnati a effettuare interventi di messa in sicurezza e di rimozione di alberi e pali della telecomunicazione che sono caduti sulla strada, con conseguenti problemi alla viabilità. Si registrano anche difficoltà nel Golfo di Napoli per i collegamenti marittimi veloci con Ischia, Procida e Capri che, a causa del mare grosso, sono in parte saltati.

Intanto, la Protezione Civile regionale della Campania ha prorogato la vigente allerta meteo gialla di ulteriori 24 ore: la criticità permarrà fino alle 23.59 di domani, lunedì 9 dicembre.

