Maltempo Campania, rami sulla linea aerea: interrotta tratta della Circumvesuviana

Disagi anche a Natale per gli utenti che utilizzano le linee vesuviane gestite dall’Eav, stavolta causati del vento che sta interrando l’area alle pendici del Vesuvio. A causa delle raffiche, infatti, dei rami sono finiti sui cavi elettrici, interrompendo una tratta della Circumvesuviana. Come fa sapere lo stesso Ente Autonomo Volturno, “causa presenza rami sulla linea aerea presso la stazione di Torre del Greco, la circolazione ferroviaria è interrotta tra San Giorgio e Torre del Greco”.

