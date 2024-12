Maltempo Campania, vento forte e neve nell’Alto Sannio: alberi caduti e blackout | FOTO

MeteoWeb

Vigilia di Natale all’insegna del maltempo anche in Campania. Dalla tarda serata di ieri, nevica in numerose zone del Fortore e della Valle del Tammaro, in provincia di Benevento. Si registrano disagi alla circolazione stradale anche a causa del vento forte che ha abbattuto degli alberi. Il maltempo ha provocato anche dei blackout elettrici per la cui riparazione sono al lavoro squadre di tecnici.

Condizioni meteomarine complicate e, in particolare, una forte risacca, hanno creato difficoltà nell’attracco nel porto di Sorrento all’aliscafo Giunone Jet della compagnia Alilauro Gru.So.N, partito da Capri alle 12.55. Il comandante dell’unità, garantendo prioritariamente la sicurezza dei 95 passeggeri a bordo, ha così precauzionalmente optato per un attracco più agevole nel vicino porto di Castellammare di Stabia. La decisione è stata comunicata agli utenti e la società ha, a proprie spese, organizzato il trasferimento a Sorrento dei 95 passeggeri a bordo di due pulmini. “Ci scusiamo per il disagio, ma in casi del genere è del tutto prioritaria la sicurezza dei passeggeri”, spiegano i vertici di Alilauro Gru.So.N.

