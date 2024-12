Maltempo e neve in Abruzzo: fiocchi a basse quote e scenari inusuali fin sulle coste | FOTO

MeteoWeb

Una massa d’aria fredda di origine artico-marittima ha fatto il suo ingresso sull’Abruzzo, segnando la prima vera ondata di gelo della stagione. La situazione meteorologica è dominata da un cielo molto nuvoloso o coperto su tutto il versante adriatico, con precipitazioni diffuse che si manifestano prevalentemente sotto forma di rovesci intensi. Le aree più interessate da queste condizioni sono le province di Teramo, Pescara e Chieti, dove il maltempo è particolarmente marcato.

L’arrivo di aria sempre più fredda ha determinato un progressivo abbassamento della quota neve, che si è spinta fino ai 300-400 metri. In alcune località, tuttavia, la neve è riuscita a scendere a quote ancora più basse, con episodi di pioggia mista a neve e neve tonda (graupel) che si sono registrati persino nelle aree costiere, creando scenari inusuali per queste zone.

Gli accumuli nevosi più significativi si concentrano lungo l’Appennino orientale, in particolare sui massicci della Majella e del Gran Sasso, dove si attendono quantità di neve da consistenti ad abbondanti. Questi eventi confermano il carattere intenso e improvviso di questa irruzione fredda, che ha portato l’inverno a manifestarsi con decisione sull’Abruzzo.

