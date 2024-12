Maltempo in arrivo: Edimburgo annulla fuochi e feste in piazza

MeteoWeb

Le famose feste di Capodanno di Edimburgo e lo spettacolo pirotecnico sono stati annullati per motivi di sicurezza a causa dei temporali previsti per le prossime 36 ore. Gli organizzatori del festival cittadino di Hogmanay hanno affermato che i forti venti e la pioggia previsti per la città hanno reso pericoloso lo svolgimento degli eventi all’aperto previsti per lunedì e martedì sera. Tra questi – ricorda il Guardian – lo spettacolo di fuochi d’artificio dal castello, un concerto nei giardini sotto il castello e la festa di strada lungo Princes Street. Gli eventi al chiuso, tra cui un concerto con la partecipazione di Idlewild e un concerto a lume di candela alla Cattedrale di St Giles, si svolgeranno come previsto.

“Sappiamo che sarà una grande delusione per tutti coloro che sperano di festeggiare l’Hogmanay a Edimburgo e che le persone arrivano da tutto il mondo per essere qui, nella casa dell’Hogmanay”, hanno affermato gli organizzatori.

