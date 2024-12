Maltempo, diversi feriti per il forte vento a Roma e Ancona

MeteoWeb

L’ondata di maltempo che caratterizzerà le festività del Natale al Centro-Sud è iniziata in maniera violenta oggi. Forte vento, tanta neve e piogge e temporali stanno colpendo le regioni centro-meridionali, a volte anche con conseguenze tragiche. Il forte vento, infatti, ha provocato 3 feriti e una vittima a Roma. Un ramo si è staccato da un albero e ha centrato due persone su uno scooter in via Salaria, all’altezza di traversa del Grillo. I due, un ragazzo italiano di 19 anni e una ragazza romena di 20, sono stati portati in ospedale in codice giallo. Sul posto i Carabinieri.

Ben più grave quanto successo intorno a mezzogiorno nel quartiere romano di Colli Aniene, dove una donna di 45 anni è morta e l’amica risulta gravemente ferita dopo che un pioppo di circa 20 metri è crollato improvvisamente su di loro a causa del forte vento. La vittima, Francesca Ianni, madre di tre ragazzini di 12, 10 e 7 anni, e l’amica erano sedute su una panchina, quando l’albero le ha travolte.

Due donne ferite a causa del vento nelle Marche

Due donne cadute in strada e rimaste ferite a causa delle raffiche di vento ad Ancona. Gli incidenti sono avvenuti tra l’ora di pranzo e il pomeriggio. Il primo caso si è verificato in Largo XXIV Maggio dove una forte ventata ha scaraventato a terra una 78enne che si è procurata una sospetta frattura ad una gamba. La donna è stata soccorsa dalla Croce Gialla e trasferita all’ospedale regionale di Torrette per le cure del caso. Nel pomeriggio, un’altra donna è caduta in Corso Carlo Alberto: anche in questo caso è stata assistita dai sanitari della Croce Gialla con trasporto all’ospedale di Torrette per una sospetta frattura ad una gamba. Presente sul posto anche una volante della questura di Ancona.

