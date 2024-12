Maltempo, freddo e intensa nevicata sull’Appennino umbro-marchigiano | FOTO

MeteoWeb

Nella mattinata odierna, una intensa nevicata ha interessato l’Appennino umbro-marchigiano, portando accumuli nevosi di diversi centimetri sulle vette più altre della catena montuosa. La neve è caduta anche nelle vallate, come ad esempio a Norcia, e potrebbe tornare a manifestarsi anche nella notte della Vigilia di Natale. Sul fronte delle temperature, quelle registrate alle prime luci dell’alba sono state particolarmente rigide. A Castelluccio di Norcia il termometro è sceso ancora intorno ai -18°C, come nella giornata di ieri.

Dopo giorni di pioggia e neve, in Umbria, si annuncia un Natale assolato e freddo. Stando al Centro funzionale della Protezione Civile regionale, per il 25 dicembre non sono previsti fenomeni meteorologici significativi.

