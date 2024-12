Maltempo Friuli, Bora a Trieste con raffiche sostenute e forti

MeteoWeb

Bora sostenuta a Trieste nel giorno dell’Immacolata, con raffiche che raggiungo anche i 90km/h. Dopo vari giorni di raffiche non molto forti e dopo essere calata, la Bora si è manifestata nuovamente questa mattina, come da previsioni meteorologiche. L’Arpa FVG prevede, inoltre, che le raffiche si intensificheranno e diventeranno più forti a partire da questo pomeriggio. La situazione dovrebbe poi restare invariata con Bora forte anche domani e martedì. L’amministrazione comunale ha disposto la chiusura dei giardini pubblici ed è stata anche sospesa la linea marittima Trieste – Muggia del Delfino Verde.

