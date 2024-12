Maltempo, l’Immacolata porta la neve in Trentino-Alto Adige: fiocchi a bassa quota e sull’A22 | FOTO

MeteoWeb

In Trentino la neve scesa nella notte della Festa dell’Immacolata ha imbiancato anche i fondovalle, regalando al paesaggio un incantevole aspetto invernale. Tuttavia, se da un lato i fiocchi rendono l’atmosfera più suggestiva, dall’altro comportano una serie di sfide, soprattutto sotto il profilo viabilistico. Stamani la Protezione civile del Trentino ha attivato la sala operativa, proprio per monitorare il traffico legato alla festività dell’Immacolata. Al momento i disagi sono contenuti. A partire dagli 800 metri di altitudine, si sono accumulati mediamente tra i 5 e i 20 centimetri di neve, con i massimi di 45 centimetri sul Grosté, a 2.258 metri.

In Valsugana, le nevicate hanno causato accumuli tra i 5 e i 20 centimetri, mentre nella valle dell’Adige, la neve si è mescolata tratti alla pioggia. Durante la notte e la prima mattinata, la centrale operativa 1-1-2 ha ricevuto una trentina di chiamate di emergenza relative a incidenti stradali senza feriti gravi e veicoli bloccati. Gli episodi si sono registrati principalmente sugli Altipiani Cimbri, in Val di Non, Vallagarina e Val di Sole. Si ricordi che è obbligatorio dotare i veicoli di pneumatici invernali o catene da neve. In A22 al momento il traffico è scorrevole, ma è attesa una sua intensificazione in direzione sud a partire dalla tarda mattinata per il rientro dei vacanzieri.

Nelle ultime 12 ore, le stazioni meteorologiche provinciali hanno registrato precipitazioni che, in media, variano dai 5 ai 20 millimetri di pioggia equivalente, con punte localizzate fino a 34 millimetri a Passo Pian delle Fugazze e 28 millimetri a Rovereto. Le temperature sono scese sotto lo zero sopra gli 800 metri, mentre a quote inferiori si aggirano intorno agli zero gradi. Meteotrentino sta monitorando con attenzione l’evoluzione della situazione. Nelle prossime ore, le precipitazioni attenueranno o si esauriranno temporaneamente e si prevede un innalzamento della quota neve sopra gli 800-1.000 metri, con la possibilità che la neve o la pioggia mista a neve possano cadere anche a quote inferiori. Precipitazioni deboli o al più moderate sono attese dal pomeriggio fino alla mattina di domani.

Il servizio viabilità di A22 ha riportato neve sull’Autostrada del Brennero dal confine di Stato a Bressanone. È in vigore l’obbligo di viaggiare con le dotazioni invernali, cioè con pneumatici antineve montati o avere le catene a bordo. “Per chi non si attiene all’obbligo, valido anche in assenza di neve, sono previste sanzioni comprese tra gli 80 ed i 318 euro con intimazione a non proseguire il viaggio – informa la società autostradale – Anche in Austria vige l’obbligo di equipaggiamento invernale. Fino al 15 aprile in caso di condizioni invernali le vetture e i camion fino a 3,5 tonnellate possono circolare solamente con pneumatici invernali, oppure con le catene montate su almeno 2 ruote motrici. Per i camion oltre 3,5 tonnellate nello stesso periodo l’obbligo di pneumatici invernali e l’obbligo di avere le catene a bordo vige in qualsiasi condizione meteorologica“.

