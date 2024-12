Maltempo Lazio: forti grandinate a Roma e ai Castelli, neve oltre i 1000 metri | VIDEO

MeteoWeb

L’ondata di maltempo dell’Immacolata, provocata da un’irruzione artica, sta colpendo anche il Lazio. Mentre nevica dai 1000 metri con accumuli dai 1200 metri, forti temporali con intense grandinate hanno colpito la zona dei Castelli Romani e anche la stessa Capitale. La forte grandinata che ha colpito Roma ha imbiancato le strade, così come le corsie del Grande Raccordo Anulare, costringendo gli automobilisti a procedere a rilento. Sulla Capitale, finora sono caduti 25mm di pioggia e la temperatura è di +9°C in pieno giorno, a dimostrazione del drastico calo delle temperature innescato dall’irruzione fredda.

Piogge sparse stanno colpendo il resto del Lazio. Per citare i dati più rilevanti, si registrano 39mm di pioggia a Rocca Priora, 38mm a Sezze, 36mm a Labico, 30mm a Viterbo.

Forte temporale con grandine a Roma Nord

