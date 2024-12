Maltempo Libia, inondazioni a Tripoli: strade e auto sommerse | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Il sistema di bassa pressione accompagnato da una massa d’aria molto fredda e umida, centrato sul Sud Italia, sta facendo sentire i suoi effetti anche in Libia. Mentre in Italia registriamo disagi per le piogge nella Sicilia orientale e in serata si attendono piogge torrenziali in Puglia, in Libia è Tripoli ad avere la peggio. La capitale libica, infatti, è alle prese con inondazioni che hanno sommerso strade e veicoli, come dimostrano le immagini a corredo dell’articolo.

Il maltempo interessa le coste occidentali della Libia ma è appena iniziato. Secondo le ultime mappe meteorologiche, si prevede che la depressione sarà accompagnata da piogge forti o molto forti, che potrebbero superare i 200mm in alcune aree fino a sabato, e saranno concentrate nelle regioni nordoccidentali della Libia e sulle coste occidentali, tra cui la capitale e parti delle regioni interne nel nord-ovest del Paese. Il sistema di bassa pressione sarà accompagnato da venti settentrionali con raffiche che raggiungeranno i 100km/h, soprattutto al largo della costa occidentale, il che porterà a un aumento significativo delle onde che potrebbero superare i 4 metri al largo della costa di Tripoli e di tutte le coste occidentali del Paese.

È alto il rischio di alluvioni a causa delle enormi quantità di pioggia previste, in particolare nella capitale e in diverse parti delle coste occidentali e delle regioni nordoccidentali della Libia.

