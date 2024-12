Maltempo in Liguria: Centro e Levante nel mirino del vento forte, raffiche oltre 140 km/h

MeteoWeb

Forte vento, annunciato ieri da Arpal, sta interessando il centro e il levante della Liguria, con raffiche fino a 143 km/h. Dalle 07:54 la circolazione ferroviaria è interrotta tra Varazze e Genova Voltri a causa di un guasto alla linea elettrica, provocato dalla caduta di una lamiera sulla linea aerea di alimentazione, trascinata dal vento. Sull’autostrada A10 Genova-Savona, dove le raffiche superano i 90 km/h, è stato imposto il divieto di transito a veicoli telonati e caravan nel tratto tra il bivio con la A26 Genova Voltri-Gravellona Toce e Celle Ligure. La stazione di Varazze è stata completamente chiusa a causa dei danni subiti.

A Genova, i vigili del fuoco sono impegnati fin dalla notte per alberi spezzati, rami e insegne divelte. A Nervi, il vento ha spazzato via alcune luminarie natalizie e abbattuto l’albero di Natale. In Val Bisagno, la caduta di alberi e rami ha causato danni, tra cui il crollo di un cipresso secolare che si è abbattuto su alcune auto in sosta.

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.