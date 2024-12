Maltempo, il Maestrale sferza la Sardegna: 400 interventi dei Vigili del Fuoco

MeteoWeb

Prosegue in Sardegna l’allarme maltempo, legato in particolare alle forti raffiche di vento che stanno sferzando l’isola. Il Maestrale ha raggiunto i 100km/h. Le raffiche hanno causato la caduta di alberi e danneggiato pali e coperture di edifici e strutture, inclusi pannelli fotovoltaici. Dalla mezzanotte di oggi sono state quasi 400 le chiamate alle sale operative dei Vigili del Fuoco: richieste d’intervento soprattutto per segnalazioni di alberi e pali pericolanti. I comandi Vigili del Fuoco di Cagliari, Sassari, Nuoro e Oristano hanno dovuto rinforzare il dispositivo ordinario di soccorso per fronteggiare le numerose richieste. Il comando di Cagliari ha gestito circa 100 richieste, quello di Sassari circa 160, a Oristano sono arrivate circa 90 richieste, al comando di Nuoro 35.

Nel Sud Sardegna, le più colpite sono state la Città metropolitana di Cagliari e l’area fra Iglesias e Carbonia.

Ad Alghero, i Vigili del Fuoco sono intervenuti anche sulla messa in sicurezza della copertura di una chiesa. Sempre nel Sassarese, il territorio più colpito, una squadra d’intervento ha lavorato sulla rete ferroviaria per mettere in sicurezza un treno, con passeggeri a bordo, che ha impattato un albero caduto sulla linea Sassari-Cagliari. Nel Nuorese, a Orotelli, si segnala il coinvolgimento di vetture per il distacco di una copertura in lamiera. Fortunatamente non risultano persone ferite.

