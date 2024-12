Maltempo Marche, crescono i livelli di fiumi e fossi nel Senigalliese

MeteoWeb

Non solo neve e vento nelle Marche. L’ondata di maltempo in atto ha portato anche tanta pioggia sulla regione, con l’innalzamento dei corsi d’acqua. Tra i dati pluviometrici più rilevanti di oggi finora nella regione, segnaliamo: 69mm a Monte Nerone, 67mm a Cantiano, 57mm a Mergo, 56mm a Fabriano, Camponocecchio, 52mm a Poggio San Vicino, 45mm a Jesi ma forti piogge hanno colpito tutta la regione, fino alle coste.

A Senigallia (Ancona), l’innalzamento del livello dei fiumi e dei fossi ha portato ad aprire il centro operativo comunale (COC) nel pomeriggio di oggi. In almeno due comuni delle valli Misa e Nevola si è registrato il superamento della soglia di allarme, come a Pianello di Ostra (Ancona), una delle località più colpite dall’alluvione del 2022, e a Bettolelle di Senigallia. Preoccupazione c’è stata anche a Serra de’ Conti e Barbara (Ancona). In quest’ultimo comune, a causa delle forti precipitazioni e della preoccupante situazione del fosso, la strada contrada F.lli Kennedy è stata chiusa, come riportato sui canali social dell’ente nel messaggio dello stesso sindaco di Barbara Massimo Chiù. Le criticità sono però limitate.

Nel Senigalliese si registrano cedimenti di rami e alberi e la presenza di fango in alcune strade di campagna. Il livello del fiume Misa è di 3,10 metri ma in calo. Il monitoraggio dei livelli del reticolo idrografico continuerà per tutta la notte, fino al diminuire degli eventi meteorologici.

