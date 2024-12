Maltempo Marche, tanti danni a Fano: alcune strade restano chiuse

MeteoWeb

Il maltempo che ha colpito anche Fano, nelle ultime ore “ha provocato diversi danni sul territorio comunale, ma – fa sapere il Comune – gran parte delle situazioni critiche è stata affrontata tempestivamente grazie al lavoro delle squadre operative”. “Attualmente rimangono chiuse Strada del Giardino, interessata da una frana verificatasi questa mattina, Via Tomassoni, chiusa preventivamente a causa di due alberi in fase di valutazione, e alcune vie secondarie nella zona di Roncosambaccio, dove sono in corso interventi per la messa in sicurezza. Invece, il Pincio resterà intercluso fino a domani mattina a causa della presenza di tre cipressi pericolanti che richiedono un intervento di messa in sicurezza“. “Inoltre, – informa l’amministrazione – sono numerosi i casi di caduta della segnaletica verticale stradale a causa del forte vento su in tutto il perimetro cittadino”.

“La situazione più critica resta quella di Sassonia, soprattutto in Via Dante Alighieri, dove sono caduti diversi alberi – hanno dichiarato il sindaco Luca Serfilippi e l’assessore alla Protezione Civile Gianluca Ilari -. Stiamo lavorando con tutte le risorse disponibili per ripristinare la normalità e garantire la sicurezza dei cittadini.” In totale, sono 40 gli addetti attualmente impegnati nelle operazioni di emergenza, tra Protezione Civile, Comune di Fano, Polizia Locale, Vigili del Fuoco, Aset e ditte private.

L’amministrazione comunale “continua a monitorare costantemente la situazione e invita i cittadini a segnalare eventuali criticità al numero 800094141”.

