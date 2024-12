Maltempo Molise, pioggia battente e vento: stop ai collegamenti con le Tremiti

MeteoWeb

L’ondata di maltempo che ha iniziato a colpire il Sud non risparmia il Molise, interessato da pioggia battente e temperature rigide sulla costa. La Capitaneria di Porto di Termoli (Campobasso) ha diramato un avviso di burrasca che prevede vento da nord forza 7 e mare mosso. I pescherecci sono rientrati nello scalo già ieri sera dalle battute di pesca. Sospesi i collegamenti via mare tra il porto e le Isole Tremiti (Foggia).

Per monitorare nel modo migliore possibile la situazione meteo in tempo reale, di seguito forniamo un elenco delle pagine con tutte le informazioni utili per seguire il nowcasting meteorologico minuto per minuto:

Di seguito i link per l’accesso diretto alle pagine con le previsioni meteo per le principali città della regione.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.