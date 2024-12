Maltempo nel Palermitano, imbarcazione affonda a Terrasini

MeteoWeb

A causa del maltempo, un’imbarcazione è affondata e altre sono state danneggiate nel porticciolo di Terrasini (PA). I pescatori chiedono interventi urgenti per la messa in sicurezza della zona di ormeggio, già colpita da mareggiate in passato. Gli imprenditori segnalano la mancanza di sistemi di ormeggio, nonostante le richieste. Alcuni pescatori hanno trascorso la notte al porto per proteggere le barche. L’amministrazione comunale sta lavorando al piano regolatore del porto, con particolare attenzione alla sicurezza del porto peschereccio, che ha subito numerosi danni negli anni.

