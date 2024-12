Maltempo nel Pescarese: cede marciapiede, voragine in centro a Spoltore

MeteoWeb

Disagi per il maltempo nel Pescarese nelle ultime ore: a Spoltore, durante la notte, parte del marciapiede ha ceduto in via Dietro Le Mura, in zona Belvedere, generando una voragine. L’intervento dei Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Pescara ha consentito di mettere in sicurezza la zona e ora è transennata. Non si segnalano feriti.

