Maltempo Piemonte, guasto elettrico per vento forte: bloccata la ferrovia Vigezzina

La linea ferroviaria internazionale Vigezzina-Centovalli, tra Domodossola (Verbania-Cusio-Ossola) e Locarno (Svizzera), è attualmente sospesa a causa di un guasto alla linea elettrica, nella zona di Trontano (Verbano-Cusio-Ossola), provocato dal forte vento delle scorse ore. È attivo un servizio sostitutivo con bus via Cannobio e Brissago, sul Lago Maggiore, senza fermate intermedie. Il servizio regionale in Italia, da e per la Valle Vigezzo, è limitato e sostituito da servizio autobus su alcune corse; il servizio regionale in Svizzera, per e da Camedo, è regolare. Si lavora per ripristinare la viabilità ferroviaria al più presto.

Sono stati circa 50 gli interventi dalle 20 di ieri sera da parte dei Vigili del Fuoco del Verbano Cusio Ossola per il forte vento che ha spazzato tutto il territorio della provincia. Sono state impegnate 10 squadre dei Vigili del Fuoco di Verbania, Stresa, Gravellona, Omegna, Villadossola per taglio rami, piante pericolanti, dissesti statici a strutture abitative e a coperture di fabbricati artigianali e commerciali, danni ad arredi urbani. La zona dove le raffiche di vento hanno causato i maggiori disagi è la parte bassa dell’Ossola nel Comune di Ornavasso, a Gravellona Toce e nella località Piano Grande a Fondotoce. Proseguiranno oggi le verifiche di stabilità a elementi strutturali anche con l’ausilio di droni dei Vigili del Fuoco provenienti da Torino.

