Maltempo, pioggia e vento forte flagellano Palermo: gravi danni e disagi, decine di interventi

La pioggia e il forte vento hanno causato gravi danni e disagi a Palermo e nelle aree circostanti: il vento di maestrale ha raggiunto i 98km/h a Punta Raisi nella notte. I vigili del fuoco sono stati impegnati in più di 30 interventi. Tra gli episodi più significativi, il ristorante “La Braciera” ha subito danni, con 4 persone ferite: un cuoco e 3 clienti. Numerosi alberi sono caduti lungo le strade tra il capoluogo e la provincia, con una decina di alberi abbattuti nelle zone di San Martino delle Scale, Pioppo e Monreale. Altri alberi sono caduti a Palermo, in via Catania, via dell’Olimpo, Viale Diana, lungo la strada che porta a Bellolampo, e in provincia, a Partinico in contrada Traversa e a Piana degli Albanesi sulla strada provinciale 5. In via Alla Falconara, una tettoia di 4 metri è stata messa in sicurezza. Nella zona di Boccadifalco, Baida e Corso Calatafimi alta, si sono registrati pali dell’illuminazione pericolanti e il distacco dell’intonaco dalla parete laterale di un edificio a causa del vento. Anche i cartelloni pubblicitari in via Colonnello Antonino Frasconà sono stati messi in sicurezza.

