Maltempo Puglia, neve nel Foggiano: soccorsi sulle strade | FOTO e VIDEO

La neve ha raggiunto anche la Puglia in questa ondata di maltempo che segnerà la regione durante le feste di Natale. Nevica in alcuni comuni del Sub-Appennino dauno, in provincia di Foggia. Gli accumuli cominciano ad essere discreti, sui 5/10cm, ma è appena l’inizio. Intanto si registrano già disagi. Due auto, senza pneumatici da neve, sono rimaste bloccate all’ingresso del paese di Motta Montecorvino e sono intervenuti i mezzi del comune per soccorrere gli automobilisti. I mezzi spazzaneve hanno poi liberato le arterie stradali. Un altro automobilista è rimasto bloccato lungo la provinciale per Pietramontecorvino. Anche in questo caso, l’intervento dei mezzi comunali ha permesso i soccorsi. Nevica anche in altri comuni del versante dei Monti Dauni, tra cui Carlantino. Qualche nevicata anche sul Gargano.

Anche forti raffiche di vento, diffusamente sui 50-70km/h, hanno sferzato la Puglia, causando danni. A Copertino, in provincia di Lecce, hanno causato il crollo di una luminaria e del capitello in pietra leccese di un balcone a cui era ancorata, in via Cosimo Mariano. Sfiorata la tragedia: il capitello ha colpito un’auto, dalla quale era appena scesa una famiglia. Fortunatamente non si registrano feriti.

Puglia, nevica nel Subappennino dauno: le immagini da Carlatino

