Maltempo in Puglia, neve sulla Murgia: i fiocchi imbiancano Altamura e Gravina

Panorama suggestivo nella Murgia nella Vigilia di Natale: ad Altamura (BA), un misto di neve e graupel ha caratterizzato la notte con fulminazioni, accompagnate da una temperatura di 0°C. La neve ha imbiancato anche Gravina, spingendosi fino ai 400 metri sul livello del mare. Tuttavia, come previsto, il movimento del minimo barico ha causato un leggero rialzo termico, portando la quota neve a 600 metri. Il fenomeno si è trasformato in pioggia, lasciando solo un ricordo fugace del manto bianco.

