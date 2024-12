Maltempo Regno Unito, dopo Edimburgo 3 città rinunciano ai fuochi artificio

MeteoWeb

Gli organizzatori a Londra stanno “monitorando attentamente le condizioni meteo” in vista dei festeggiamenti del Capodanno stasera, mentre nelle ultime ore almeno tre città nel nord dell’Inghilterra hanno cancellato i fuochi d’artificio a causa del maltempo, seguendo la decisione di Edimburgo annunciata ieri. Mentre nella capitale per ora è tutto confermato, dovranno fare a meno dello spettacolo pirotecnico gli abitanti di Blackpool a causa dei forti venti previsti, hanno detto gli organizzatori, come riporta Sky News.

Sempre questa mattina, anche le autorità di Ripon – nel North Yorkshire – hanno annullato i fuochi d’artificio di Capodanno a causa delle cattive condizioni meteorologiche. E per lo stesso motivo, sono stati cancellati due spettacoli pirotecnici anche al Quayside di Newcastle che erano previsti per le 18:00 e mezzanotte. “La sicurezza viene sempre al primo posto e le previsioni hanno chiarito che continuare comporterebbe rischi per i partecipanti, così come per i nostri team di eventi che lavorano sul posto”, si legge in un comunicato Consiglio comunale della città pubblicato su Facebook.

