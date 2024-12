Maltempo Regno Unito, posticipata la partita Everton-Liverpool: “pericolo per la vita”

MeteoWeb

Subito una defezione in Premier League in vista della 15ª giornata del campionato inglese. La stagione calcistica entra sempre più nel vivo e tante squadre sono in corsa per la vittoria del titolo. Una delle principali candidate è il Liverpool di Arne Slot, tecnico olandese vera rivelazione di questa prima parte di stagione. Nel frattempo la sfida Liverpool-Everton è stata posticipata a data da destinarsi. La conferma è arrivata proprio dalla Premier attraverso un comunicato ufficiale. “La partita di Premier League tra Everton e Liverpool prevista per sabato 7 dicembre alle 12:30 GMT è stata rinviata. A seguito di una riunione del gruppo consultivo sulla sicurezza tenutasi questa mattina al Goodison Park, a cui hanno partecipato i dirigenti di entrambi i club, nonché i rappresentanti della polizia di Merseyside e del consiglio comunale di Liverpool, è stato deciso che, a causa del rischio per la sicurezza nell’area locale e dell’allerta vento forte in vigore fino alle 06:00 GMT di domenica, la partita di oggi dovrà essere rinviata per motivi di sicurezza”, si legge in un comunicato ufficiale.

Il comunicato del Liverpool

“Il Liverpool FC può confermare che la partita di Premier League di oggi contro l’Everton al Goodison Park, programmata per le 12.30, è stata rinviata. Ciò è dovuto alle condizioni meteorologiche avverse e ai forti venti, che hanno causato anche gravi disagi alla circolazione nel Merseyside e nei dintorni. A seguito di una riunione del gruppo consultivo sulla sicurezza tenutasi questa mattina al Goodison Park, a cui hanno partecipato dirigenti di entrambi i club, nonché rappresentanti della polizia di Merseyside e del consiglio comunale di Liverpool, è stato deciso che, a causa del rischio per la sicurezza nell’area locale e dell’allerta vento forte che rimarrà in vigore fino alle 6 di domenica mattina, la partita di oggi è rinviata per motivi di sicurezza. Sappiamo che questo sarà profondamente deludente per i tifosi, ma la sicurezza dei tifosi, dello staff e dei giocatori è di fondamentale importanza. Le informazioni relative alla data riprogrammata dell’evento, inclusa la biglietteria, saranno annunciate a tempo debito”, si legge sul sito dei Reds.

L’allerta meteo

Il Met Office ha emesso un’allerta rossa per il maltempo, un avviso raro che segnala un “pericolo per la vita” a causa delle condizioni atmosferiche estremamente avverse. L’allerta riguarda milioni di persone, con venti fortissimi, rischio di detriti volanti, alberi abbattuti, onde gigantesche e interruzioni di corrente. I danni alle abitazioni e alle infrastrutture sono altre minacce da non sottovalutare. In particolare i venti violentissimi hanno portato il Met Office a suggerire la massima cautela. Le persone sono invitate a rimanere in casa e a evitare qualsiasi spostamento non necessario. Le autorità locali e i servizi di emergenza sono pronti a rispondere, ma la priorità assoluta è la sicurezza della popolazione. In situazioni come queste, la protezione della vita e il rispetto delle indicazioni delle autorità competenti sono fondamentali per prevenire tragedie.

